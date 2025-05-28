Кияни заборгували за електроенергію 1,2 млрд грн

Заборгованість споживачів електроенергії в Києві за січень-березень 2025 року зросла до 1,2 млрд грн, тоді як у першому кварталі минулого року вона становила 995 млн грн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомили в електропостачальній компанії Yasno, передає "Укрінформ".

При цьому в клієнтів, котрим було припинено електропостачання, середня сума боргів зменшилася з 10,8 тис. грн до 7 тис. грн порівняно з 2024 роком.

У компанії наголошують, що враховуючи постійне збільшення потреб у коштах на відновлення енергооб’єктів та підготовку до наступного опалювального сезону, котра стартує одразу по завершенню попереднього, така тенденція може мати негативні наслідки".

"Важливо розуміти, що частина коштів, закладених у тариф, йде на експлуатацію та ремонт електромереж. Тому ігнорування оплат населенням несе ризики щодо якісної підготовки їх до наступного опалювального сезону", - пояснює електропостачальник.

Зауважимо, заборгованість киян за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання сягнула 7 мільярдів гривень. Рекордні борги мають власники елітних квартир.

Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг

Нагадаємо, 9 січня 2024 року Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Додамо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.