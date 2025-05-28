Киевляне должны за электроэнергию 1,2 млрд грн

Задолженность потребителей электроэнергии в Киеве за январь-март 2025 г. выросла до 1,2 млрд грн, тогда как в первом квартале прошлого года она составила 995 млн грн.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в электроснабжающей компании Yasno, передает "Укринформ".

При этом у клиентов, которым было прекращено электроснабжение, средняя сумма долгов снизилась с 10,8 тыс. до 7 тыс. грн. грн по сравнению с 2024 годом.

В компании отмечают, что учитывая постоянное увеличение потребностей в средствах на восстановление энергообъектов и подготовку к следующему отопительному сезону, которая стартует сразу после завершения предыдущего, такая тенденция может иметь негативные последствия".

"Важно понимать, что часть средств, заложенных в тариф, идет на эксплуатацию и ремонт электросетей. Поэтому игнорирование оплат населением несет риски качественной подготовки их к следующему отопительному сезону", — объясняет электропоставщик.

Задолженность киевлян за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения достигла 7 миллиардов гривен. Рекордные долги владеют элитными квартирами.

Правительство отменило мораторий на отключение коммунальных услуг

Напомним, 9 января 2024 года Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскания задолженности по ЖКУ населению в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.