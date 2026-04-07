Боржників в Україні шукатимуть через електронні реєстри: деталі нового закону

Верховна Рада підтримала євроінтеграційний проєкт №14005, який автоматизує стягнення боргів та взаємодію з реєстрами. Документ спрямований на модернізацію порядку виконання судових рішень та актів інших органів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Закон передбачає цифровізацію окремих етапів виконавчого провадження, а також оптимізацію його стадій і строків виконання. Новації запроваджують пряму цифрову взаємодію виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами та платіжними сервісами.

Це дозволить оперативно отримувати інформацію про майно та рахунки осіб, які мають невиконані зобов'язання перед державою чи приватними стягувачами.

Що передбачено законом:

розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами;

у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дій щодо майна боржника, крім випадків, передбачених Законом.

Важливою частиною реформи є механізм оперативного очищення статусу боржника після сплати коштів.

Коли борг сплачено на рахунок виконавця, система автоматично створює повідомлення про погашення заборгованості.

На цій підставі дані людини миттєво видаляють із Реєстру боржників, а арешти з її банківських рахунків, електронних грошей та цінних паперів знімаються.

Нагадаємо, 4 листопада 2025 року Рада прийняла за основу законопроєкт №14005 щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію.

Схожий законопроєкт № 9363, який теж стосується цифровізації виконавчого провадження в Україні, парламент підтримав за основу ще у листопаді 2024 року, але у серпні так і не зміг остаточно його ухвалити.

Тому у вересні у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №14005.