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Польща пропонує Німеччині передати Patriot Україні
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до німецьких колег з проханням передати пропонований Польщі ЗРК Patriot Україні для розміщення біля західного кордону. Згодом цю ініціативу підтримав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Про це 24 листопада повідомило агентство PAP.
"Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були перекинуті в Україну і розміщені на західному кордоні. Це вбереже Україну від подальших жертв і знеструмлень та підвищить безпеку на нашому східному кордоні" - написав Блащак у Twitter 23 листопада.
Наступного дня під час пресконференції Моравецькому задали запитання, чи консультувався з ним міністр оборони. Прем’єр відповів, що були розмови про те, як найкраще використати пропозицію Берліну для захисту територій Польщі, що прилягає до кордону з Україною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Звісно, я вважаю, що пропозиція, яку ми зробили, буде доброю пропозицією, яка захистить цю частину землі, цей кордон, це західне українсько-польське прикордоння і це східне польсько-українське прикордоння. Ми робимо все, аби забезпечити максимальну безпеку в цій частині Польщі", — сказав очільник уряду.
Він наголосив, що західний кордон України і східний кордон Польщі є "простором, який перебуває під загрозою" і потурбує захисту.
Нагадаємо, Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору після падіння ракети на польській території.
Зазначимо, що у вересні стало відомо, що українська сторона припинила публічно запитувати у США системи ППО Patriot, винищувачі F-16 і безпілотники Gray Eagle. Але в закритих кабінетах представники Вашингтону та Києва обговорюють це питання.