Зеленський вже прямує до Вашингтона на зустріч з Байденом, - ЗМІ

Американські ЗМІ повідомляють про заплановану в середу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Вашингтоні для обговорення нового пакету військової допомоги.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, які знайомі з планами візиту Зеленського до Вашингтона.

Зазначається, що візит Зеленського до Білого дому, який відбуватиметься у режимі посиленої безпеки, включатиме зустріч з Байденом і вищими посадовими особами Білого дому.

За даними видання, візит президента України до США готувався у суворій таємності, і плани можуть змінюватися.

Під час очікуваного візиту Байден оголосить про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,8 мільярда доларів.

За інформацією Associated Press, новий пакет військової допомоги буде включати ЗРК Patriot і високоточні бомби для винищувачів.

Очікується, що після оголошення про передання Україні Patriot будуть відправлені найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США в Графенвері, що в Німеччині.

Крім того, планується, що Зеленський виступить у Конгресі США.

Як пише New York Times спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі розіслала у вівторок лист усім конгресменам з проханням взяти участь у засіданні, яке відбудеться в середу ввечері.

"Ми завершуємо дуже особливу сесію 117-го Конгресу ухваленням законодавства, яке забезпечує прогрес для американського народу, а також підтримку нашої демократії. Будь ласка, будьте присутні на дуже особливому фокусі на демократії в середу ввечері", - написала вона, не розкриваючи деталей.

Як пише CNN, Пелосі поки не підтвердила повідомлення про приїзд Зеленського до Капітолію в середу, сказавши, що "поки ми не знаємо, чи зможе він приїхати".

«Візит українського лідера до Вашингтона став би знаковим моментом через 10 місяців після початку війни Росії в Україні. Зеленський став міжнародним уособленням українського опору вторгненню та провів більшу частину року, просячи підтримки у націй», -пише CNN.

Як пишуть ЗМІ, ймовірно, Володимир Зеленський вилетів у США з бази Рамштайн у Німеччині на американському військовому літаку.

Поки ні Офіс президента, ні Білий дім не підтвердили інформації про приліт Зеленського.

Якщо це виявиться правдою, то це буде перша поїздка президента за межі України з 24 лютого.

Зазначимо, як стало відомо, Вашингтон має намір включити системи протиповітряної оборони Patriot та електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", в новий пакет військової допомоги Україні.

Щодо Patriot, то Київ довгий час запитував цю ППО, але адміністрація президента Джозефа Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований позитивно у питанні можливої передачі Україні Patriot. Переговори про це з Байденом тривають постійно.