Зеленский летит в Вашингтон на встречу с Байденом, - СМИ

Американские СМИ сообщают о запланированной в среду, 21 декабря, встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне для обсуждения нового пакета военной помощи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами визита Зеленского в Вашингтон.

Отмечается, что визит Зеленского в Белый дом, который пройдет в режиме усиленной безопасности, будет включать встречу с Байденом и высшими должностными лицами Белого дома.

По данным издания, визит президента Украины в США готовился в строгой секретности, и планы могут меняться.

Во время ожидаемого визита Байден объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов.

По информации Associated Press, новый пакет военной помощи будет включать ЗРК Patriot и высокоточные бомбы для истребителей.

Ожидается, что после объявления о передаче Украине Patriot будут отправлены в ближайшие дни, а украинцев будут учить их использовать на базе армии США в Графенвере Германии.

Кроме того, предполагается, что Зеленский выступит в Конгрессе США.

Как пишет New York Times спикер Конгресса США Нэнси Пелоси разослала во вторник письмо всем конгрессменам с просьбой принять участие в заседании, которое состоится в среду вечером.

"Мы завершаем очень особую сессию 117-го Конгресса принятием законодательства, обеспечивающего прогресс для американского народа, а также поддержку нашей демократии. Прошу всех присутствовать на заседании в среду вечером", - написала она, не раскрывая деталей.

Как пишет CNN, Пелоси пока не подтвердила сообщение о приезде Зеленского в Капитолий в среду, сказав, что "пока мы не знаем, сможет ли он приехать".

"Визит украинского лидера в Вашингтон стал бы знаковым моментом спустя 10 месяцев после начала войны России в Украине. Зеленский стал международным олицетворением украинского сопротивления вторжению и провел большую часть года, прося поддержки у наций", - пишет CNN.

Как пишут СМИ, вероятно, Владимир Зеленский вылетел в США из базы Рамштайна в Германии на американском военном самолете.

Пока ни Офис президента, ни Белый дом не подтвердили информацию о прилете Зеленского.

Если это окажется правдой, это будет первая поездка президента за пределы Украины с 24 февраля.

Ранее стало известно, Вашингтон намерен включить системы противовоздушной обороны Patriot и электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", в новый пакет военной помощи Украине.

Что касается Patriot, то Киев долгое время запрашивал это ПВО, но администрация президента Джозефа Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи Украине Patriot. Переговоры по этому поводу с Байденом продолжаются постоянно.