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Ускоряет выход из КНР. Foxconn планирует потратить 700 млн долларов на завод для сборки iPhone в Индии, – Bloomberg
Тайваньская компания Foxconn Technology Group, производящая детали для iPhone, планирует инвестировать около 700 млн долларов в новый завод в районе индийского города Бангалор. Таким образом фирма подчеркивает ускорение переноса производства из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, на новом заводе Foxconn также сможет собирать смартфоны Apple и производить некоторые детали своего нового бизнеса по выпуску электромобилей.
Ожидается, что новая производственная площадка в Индии создаст около 100 000 рабочих мест. В то же время в большом сборочном комплексе iPhone в китайском Чжэнчжоу Foxconn имеет около 200 000 сотрудников, хотя в пиковый сезон производства эта цифра резко растет.
Как отмечает Bloomberg, эта инвестиция может стать одной из самых больших для Foxconn в Индии на сегодня. Это свидетельствует о том, как Китай рискует утратить свой статус крупнейшего в мире производителя бытовой электроники.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Собеседники издания говорят, что планы Foxconn еще могут измениться, ведь компания еще дорабатывает детали инвестиций и проекта. Однако потенциально компания показывает, что поставщики могут вывести мощности из Китая гораздо быстрее, чем ожидалось.
Почему Apple уходит из Китая
Американский техногигант Apple ранее сообщил о планах перенести часть мощностей по производству своей техники из Китая. В частности, в сентябре 2022 года было анонсировано, что Foxconn будет производить в Индии iPhone 14, представленные тогда. У компании уже есть мощности на окраине Ченнаи, города на юге Индии.
Apple решила нарастить производственные показатели в Индии из-за ужесточения торговых санкций между США и Китаем, а также жесткой борьбы Пекина с COVID-19.
Аналитики JPMorgan прогнозировали что к 2025 году за пределами Китая будут производиться до 25% всех продуктов Apple. По состоянию на осень 2022 года этот показатель составлял 5%.
Эксперты отмечали, что ключевую роль в переезде играют именно тайваньские поставщики. Также они прогнозировали, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Apple выберет местных поставщиков индийского производства.