Ускоряет выход из КНР. Foxconn планирует потратить 700 млн долларов на завод для сборки iPhone в Индии, – Bloomberg

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, производящая детали для iPhone, планирует инвестировать около 700 млн долларов в новый завод в районе индийского города Бангалор. Таким образом фирма подчеркивает ускорение переноса производства из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, на новом заводе Foxconn также сможет собирать смартфоны Apple и производить некоторые детали своего нового бизнеса по выпуску электромобилей.

Ожидается, что новая производственная площадка в Индии создаст около 100 000 рабочих мест. В то же время в большом сборочном комплексе iPhone в китайском Чжэнчжоу Foxconn имеет около 200 000 сотрудников, хотя в пиковый сезон производства эта цифра резко растет.

Как отмечает Bloomberg, эта инвестиция может стать одной из самых больших для Foxconn в Индии на сегодня. Это свидетельствует о том, как Китай рискует утратить свой статус крупнейшего в мире производителя бытовой электроники.

Собеседники издания говорят, что планы Foxconn еще могут измениться, ведь компания еще дорабатывает детали инвестиций и проекта. Однако потенциально компания показывает, что поставщики могут вывести мощности из Китая гораздо быстрее, чем ожидалось.

Почему Apple уходит из Китая

Американский техногигант Apple ранее сообщил о планах перенести часть мощностей по производству своей техники из Китая. В частности, в сентябре 2022 года было анонсировано, что Foxconn будет производить в Индии iPhone 14, представленные тогда. У компании уже есть мощности на окраине Ченнаи, города на юге Индии.

Apple решила нарастить производственные показатели в Индии из-за ужесточения торговых санкций между США и Китаем, а также жесткой борьбы Пекина с COVID-19.

Аналитики JPMorgan прогнозировали что к 2025 году за пределами Китая будут производиться до 25% всех продуктов Apple. По состоянию на осень 2022 года этот показатель составлял 5%.

Эксперты отмечали, что ключевую роль в переезде играют именно тайваньские поставщики. Также они прогнозировали, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Apple выберет местных поставщиков индийского производства.