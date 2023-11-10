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С Face ID и кнопкой Action: будущий iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14, – СМИ
Компания Apple разрабатывает четвертое поколение бюджетного iPhone SE на базе iPhone 14, поэтому именно на него будет похож дизайн будущего смартфона. Об этом пишет MacRumors.
По данным СМИ, iPhone SE 4 будет весить 165 граммов, что на шесть меньше, чем iPhone 14. Разница в весе, вероятно, результат использования только одного датчика в тыловой камере вместо двух.
Однако, ожидается, что iPhone SE 4 будет иметь 48-мегапиксельный объектив, как и основная камера в новом iPhone 15. Также будущий смартфон получит сканер Face ID и кнопку Action Button, которую можно настроить для выполнения различных задач.
Как известно, iPhone 14 имеет диагональ в 6,1 дюйма. Если SE 4 получит такой же экран, это будет значительным обновлением по сравнению со смартфоном третьего поколения, который оснащен дисплеем в 4,7 дюйма.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также следующий SE может стать первым, у которого будет порт USB-C, что сравнит его с остальным модельным рядом iPhone.
MacRumors отмечает, что это информация о подготовке производства и она может не указывать на аппаратное обеспечение, которое будет в конечном итоге. Текущий статус разработки iPhone SE 4 предусматривает потенциальный выпуск в 2025 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com