В Киеве выставят на аукцион Научно-исследовательский институт "Буран"

23 июля состоится онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия Научно-исследовательского института "Буран".

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Об этом сообщает Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву.

Стартовая стоимость объекта приватизации составляет 413 000 грн.

Объект недвижимости находится на перекрестке улиц Немецкой и Предславинской в Печерском районе столицы. Комплекс включает в себя основные и подсобные помещения на 4-м и 6-м этажах нежилого здания.

Согласно сообщению, основной вид деятельности института – исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук.

По состоянию на 31 марта 2024 года в институте работало 16 человек. Общая площадь построек и сооружений составляет 1868,0 кв. м, а земельные участки не оформлены. Для участия в аукционе нужно зарегистрироваться до 22 июля.

Согласно условиям продажи новый владелец должен погасить долги по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев и сохранить рабочие места для работников предприятия в течение 6 месяцев со дня перехода права собственности.

Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации

В истории Фонда госимущества Украины зафиксирован самый высокий показатель активности на онлайн-аукционах по приватизации. За первые пять месяцев этого года среднее количество участников на таких аукционах составило 5,34, что является рекордом для Фонда.

Для сравнения, в сентябре-декабре 2022 года среднее количество участников составило 3,54, а в 2023 году – 4,8.

С января по май текущего года в аукционах Фонда приняло участие 999 участников.

Кроме этого, ФГИУ планирует летом 2024 года провести первые аукционы по сдаче в аренду находящихся под его управлением сельскохозяйственных земель.