Фонд госимущества продал НИИ "Буран" на аукционе за 49,5 млн грн

29 ноября Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в рамках малой приватизации провел повторный аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Научно-исследовательский институт "Буран" в Киеве.

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Об этом свидетельствуют данные платформы Prozorro.

В ходе торгов цена объекта выросла в 120 раз – с начальных 413 000 грн до 49,5 млн грн.

В аукционе приняло участие 10 участников. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "ИЛД", предложившее самую высокую ставку.

Что известно о победителе

Компания зарегистрирована в Броварах всего восемь месяцев назад. Ее основной деятельностью является техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Согласно данным УouСontrol У "ИЛД" четыре основателя, среди которых наибольшие доли имеют Вера Фетисова — 43% и Алина Шупик — 28%.

Другие два основателя — Владислав Пустовой и Марина Визенталь — имеют доли в еще двух совместных компаниях. Одна из них также специализируется на ремонте автомобилей и зарегистрирована по тому же адресу, что и "ИЛД".

Вторая компания занимается выращиванием прядильных культур. Кроме того Пустовой, Визенталь и Шупик являются совладельцами еще одного предприятия с аналогичным направлением деятельности.

"Буран" продают не в первый раз

Предыдущий аукцион по приватизации этого объекта состоялся в июле 2024 года. Тогда победителем стала киевская компания "БАМ-Групп", но она не внесла оплату за лот.

Отметим, Научно-исследовательский институт "Буран" — государственное предприятие, находившееся в управлении ФГИУ. Его приватизация является частью стратегии правительства по продаже неэффективных государственных активов для привлечения инвестиций в развитие экономики.

Новый собственник теперь должен выполнить все обязательства по аукционному соглашению, включая оплату полной стоимости лота.

Добавим, в первой половине 2024 года Фондом государственного имущества Украины было продано 213 лотов, а количество участников аукционов превысило 1,2 тысячи, что в среднем составило 5,5 предложения на торги. Активность участников приводила к увеличению цены лотов в среднем в 2,5 раза от стартовой. Бесспорным лидером приватизации стала Ровенщина.