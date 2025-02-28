До держбюджету України у лютому надійшло 125,8 млрд грн податків і зборів

За оперативними даними, у лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основні надходження до бюджету

За підсумками лютого Державна податкова служба забезпечила 75,6 млрд грн, зокрема:

25,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

– податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 19,8 млрд грн – податок на додану вартість (ПДВ) (зібрано 32,7 млрд грн , відшкодовано 12,9 млрд грн );

– податок на додану вартість (ПДВ) (зібрано , відшкодовано ); 15,2 млрд грн – акцизний податок;

– акцизний податок; 11,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

– податок на прибуток підприємств; 2,5 млрд грн – рентна плата.

Державна митна служба спрямувала до бюджету 44,2 млрд грн.

Загальні надходження до бюджету

З урахуванням спеціального фонду загальна сума надходжень до державного бюджету у лютому склала 244,7 млрд грн.

Також станом на 27 лютого до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло 43,2 млрд грн у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Додамо, що Державна податкова служба перевиконала план надходжень до держбюджету за підсумками січня 2025 року на 9,8 млрд грн. Загалом до загального фонду бюджету надійшло 76,1 млрд грн, що на 24,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.