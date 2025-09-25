Правительство изменило порядок остановки регистрации налоговых накладных: нового с 27 сентября

С 27 сентября 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Они утверждены постановлением Кабинета Министров №1048 от 26 августа 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Отмечается, что целью изменений является уменьшение количества случаев блокирования накладных, повышение прозрачности правил и создание более благоприятных условий для легально работающего бизнеса.

Что изменится

Среди главных новаций – повышение лимитов для безусловной регистрации. Теперь предельный объем поставки составит 1 миллион гривен, а на одного контрагента — 100 тысяч гривен. Также увеличено количество компаний, где руководитель может одновременно занимать аналогичную должность с трех до пяти.

Для операций с небольшими суммами установлены новые пороги: сумма одной накладной выросла с 5 до 10 тысяч гривен, а общий объем поставки в месяц — с 500 тысяч до 3 миллионов гривен.

Упрощение и автоматизация

Правительство упростило правила для предприятий, осуществляющих экспортные операции с территорий, где существует угроза боевых действий, но активных боевых действий пока нет. В то же время усовершенствована система автоматической регистрации: теперь при исключении компании из перечня рисковых будут учитываться показатели ее положительной налоговой истории, а таблицы данных плательщика могут быть учтены автоматически.

Изменены и критерии положительной налоговой истории. Лимит операций повышен с 1 до 3 миллионов гривен, а на одного контрагента со 100 тысяч до 500 тысяч. Количество компаний, где руководитель занимает аналогичную должность, увеличено с трех до пяти.

Кроме того, продлен срок для корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС: теперь он составляет 90 дней вместо 30. Дополнительно введены новые меры предосторожности против манипуляций с финансовой отчетностью по остаточной стоимости основных средств.

Напомним, еще в начале марта этого года ГНС презентовала свое видение усовершенствования системы мониторинга налоговых накладных (СМКОР). Тогда же во всех регионах были созданы консультационные центры, помогающие бизнесу с заполнением таблиц данных, исключением компаний из перечня рисковых и разблокировкой накладных.

Добавим, в августе правительство приняло постановление, которое позволит вдвое уменьшить количество налогоплательщиков, сталкивающихся с блокировкой.