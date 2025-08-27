В Україні удосконалили механізм зупинення реєстрації податкових накладних: що змінилося

Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що метою прийняття змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Це дозволить скоротити кількість суб'єктів господарювання, які стикаються з блокуванням, установить зрозуміліші та прозоріші правила, знизить бюрократію, підвищить прозорість і автоматизацію процесів для бізнесу.

Що зміниться

Ключові зміни:

для бізнесу, що працює на територіях із потенційною загрозою бойових дій, запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних;

для малого та середнього бізнесу: підвищення порогових значень для безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН та позитивної історії платника податку;

для експортерів: нові критерії безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН;

загальний вплив на економіку України: підвищення ефективності податкового адміністрування сприятиме розвитку бізнес-середовища, інвестиційним процесам та стабілізації надходжень до бюджету.

У Мінфіні зауважили, що запропоновані зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки.

Зміни набирають чинності через 30 днів з дня офіційного оприлюднення постанови уряду.

Кількість зареєстрованих податкових накладних зросте

В. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух прогнозує, що кількість зареєстрованих податкових накладних зросте більше, ніж на 40 %.

"На початку року кількість заблокованих накладних становила 0,76 % від загальної кількості поданих. На сьогодні цей показник вже знизили вдвічі – до 0,39 %", – зазначила вона.

За її словами, фактично, якщо на початку року з блокуванням зіткнувся кожний п'ятий підприємець, тепер – кожний восьмий. І зміни, які вніс уряд, будуть сприяти зменшенню цього показника.

Зауважимо, також з початку року вдвічі скоротилася кількість платників податків, визнаних ризиковими: з 27 тисяч до 13 тисяч.