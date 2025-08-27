В Украине усовершенствовали механизм остановки регистрации налоговых накладных: что изменилось

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных". Это позволит вдвое уменьшить количество налогоплательщиков, сталкивающихся с блокировкой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что целью принятия изменений является усовершенствование механизма остановки регистрации налоговой накладной и расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).

Это позволит сократить количество хозяйствующих субъектов, которые сталкиваются с блокировкой, установит более понятные и прозрачные правила, снизит бюрократию, повысит прозрачность и автоматизацию процессов для бизнеса.

Что изменится

Ключевые изменения:

для бизнеса, работающего на территориях с потенциальной угрозой боевых действий, вводится безусловная регистрация налоговых накладных;

для малого и среднего бизнеса: повышение пороговых значений для безусловной регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН и положительной истории налогоплательщика;

для экспортеров: новые критерии безусловной регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН;

общее влияние на экономику Украины: повышение эффективности налогового администрирования будет способствовать развитию бизнес-среды, инвестиционным процессам и стабилизации поступлений в бюджет.

В Минфине отметили, что предложенные изменения будут способствовать стабильной работе добросовестных плательщиков, в частности, малого и среднего бизнеса, экспортеров и бизнеса из регионов, находящихся в зонах повышенной опасности.

Изменения вступают в силу через 30 дней со дня официального обнародования постановления правительства.

Количество зарегистрированных налоговых накладных вырастет

И. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух прогнозирует, что количество зарегистрированных налоговых накладных вырастет более чем на 40%.

"В начале года количество заблокированных накладных составило 0,76% от общего количества поданных. На сегодняшний день этот показатель уже снизили вдвое - до 0,39%", - отметила она.

По ее словам, фактически, если в начале года с блокировкой столкнулся каждый пятый предприниматель, теперь каждый восьмой. И изменения, внесенные правительством, будут способствовать уменьшению этого показателя.

Заметим также с начала года вдвое сократилось количество налогоплательщиков, признанных рисковыми : с 27 тысяч до 13 тысяч.