TAX Control в Украине: на что жалуются граждане и какую сумму штрафов заплатил бизнес в 2026 году

гривны
Налоговая насчитала 1,6 млн гривен штрафов по результатам обработки сообщений в системе TAX Control / Depositphotos

С начала 2026 года налоговая служба насчитала более 1,6 млн. гривен штрафов по результатам обработки сообщений в системе TAX Control. Граждане активнее всего фиксировали случаи работы без кассовых аппаратов и отсутствие государственной регистрации бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Согласно статистике, сообщения граждан распределились по следующим категориям. Более 54% обращений касались отсутствия кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) или невыдачи фискальных чеков при покупке. 25% случаев касалось осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Остальные типы нарушений составили 21% от общего количества.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Киеве. Также активность проявили жители Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Запорожской, Киевской и Винницкой областей. Все уведомления используются налоговой службой для организации проверок и борьбы с теневым сектором экономики.

Налоговики объяснили, что использовать инструмент TAX Control можно на официальном вебпортале ДПС. Подходящий виджет расположен в правом верхнем углу главной страницы. Для отправки информации достаточно нажать кнопку сервиса и заполнить форму сообщения.

Напомним, в ноябре 2025 года налоговая запустила цифровой сервис TAX Control для борьбы с теневым бизнесом. Он помогает выявлять нарушения в сфере торговли, услуг и общественного питания.

Автор:
Татьяна Ковальчук