TAX Control в Украине: граждане чаще всего жалуются на невыдачу чеков и отказ расчета картой

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) запустила сервис TAX Control, через который граждане могут сообщать о нарушениях в торговле, общепите и услугах. За первую неделю поступило около 100 сообщений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

"Это очень удобный инструмент, позволяющий абсолютно каждому приобщиться к борьбе с тенью", – подчеркнула глава ГНС Леся Карнаух.

Больше всего граждане жалуются на невыдачу фискальных чеков и неприменение РРО/ПРРО – таких случаев 45%. Еще 19,5% обращений касаются отказа расчета банковской картой, а остальные 35,5% - других нарушений, среди которых работа без государственной регистрации или работники, не оформленные официально.

Леся Карнаух подчеркнула, что сервис TAX Control не является инструментом давления налоговой службы. Проверки проводятся только при наличии реальных оснований, что соответствует последовательной позиции ГНС.

"TAX Control" – это об общей ответственности. Ведь когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не умалчивать о нарушениях, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", – добавила она.

О виджете

Виджет TAX Control доступен на веб-портале Государственной налоговой службы в правом верхнем углу страницы.

Через него граждане могут круглосуточно сообщать о нарушениях, в частности:

невыдачу фискального чека;

торговлю без лицензии или с нарушением правил продаж подакцизных товаров;

отказ принять оплату картой;

работу без государственной регистрации;

использование неоформленных работников

Сервис работает на любом устройстве.

Напомним, запуск автоматизированной системы взыскание налогового долга уже разрешил вернуть в бюджет более 100 миллионов гривен от юридических лиц. Эта сумма была взыскана с более чем 2 тысяч предприятий-должников всего за два месяца работы системы.