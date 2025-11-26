Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

TAX Control в Украине: граждане чаще всего жалуются на невыдачу чеков и отказ расчета картой

чек
Инструмент TAX Control предназначен для выявления нарушений в торговле / Depositphotos

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) запустила сервис TAX Control, через который граждане могут сообщать о нарушениях в торговле, общепите и услугах. За первую неделю поступило около 100 сообщений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

"Это очень удобный инструмент, позволяющий абсолютно каждому приобщиться к борьбе с тенью", – подчеркнула глава ГНС Леся Карнаух.

Больше всего граждане жалуются на невыдачу фискальных чеков и неприменение РРО/ПРРО – таких случаев 45%. Еще 19,5% обращений касаются отказа расчета банковской картой, а остальные 35,5% - других нарушений, среди которых работа без государственной регистрации или работники, не оформленные официально.

Леся Карнаух подчеркнула, что сервис TAX Control не является инструментом давления налоговой службы. Проверки проводятся только при наличии реальных оснований, что соответствует последовательной позиции ГНС.

"TAX Control" – это об общей ответственности. Ведь когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не умалчивать о нарушениях, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", – добавила она.

О виджете

Виджет TAX Control доступен на веб-портале Государственной налоговой службы в правом верхнем углу страницы.

Через него граждане могут круглосуточно сообщать о нарушениях, в частности:

  • невыдачу фискального чека;
  • торговлю без лицензии или с нарушением правил продаж подакцизных товаров;
  • отказ принять оплату картой;
  • работу без государственной регистрации;
  • использование неоформленных работников

Сервис работает на любом устройстве.

Напомним, запуск автоматизированной системы взыскание налогового долга   уже разрешил вернуть в бюджет более 100 миллионов гривен от юридических лиц. Эта сумма была взыскана с более чем 2 тысяч предприятий-должников всего за два месяца работы системы.

Автор:
Ольга Опенько