Европа просчиталась, ожидая дешевый газ: запасы перед зимой самые низкие за пять лет

Европа рассчитывала, что цены на газ снизятся и отложила активное пополнение хранилищ. В результате перед зимой запасы составляют всего 69% от нормы — самый низкий уровень за последние пять лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

В чем просчитались?

По данным Gas Infrastructure Europe, обычно средний показатель заполнения газовых хранилищ для этого времени составляет 85%.

Германия и Нидерланды, на которые приходится 35% мощностей газохранилищ ЕС, существенно отстают от темпов пополнения запасов. Высокие цены на энергоносители удерживают частные компании от закупок.

Как отмечают аналитики, расчет был на скорейшее завершение военных конфликтов на Ближнем Востоке и завершение перебоев со снабжением горючего. Высокие цены удерживали частные компании от закупок. Они ожидали, что газ подешевеет и тогда смогут пополнить запасы по более низкой цене. Но этого не произошло – газ остается дорогим.

"Каждый месяц, в течение которого Европа задерживает пополнение запасов, увеличивает давление на цены, поскольку приближается пик зимнего потребления", - отметил стратег UniCredit Джонатан Шроер.

Аналитики предупреждают, что даже обычная холодная зима может значительно сократить запасы.

"Я мог бы предусмотреть даже обычную холодную зиму, даже не драматически холодную, что хранилища будут очень сильно истощены", - сказал Джек Шарплес из Оксфордского института энергетических исследований.

Если запасы придется активно пополнять в 2027 году, это может на несколько месяцев увеличить спрос на сжиженный газ.

Газ и топливо дорожают

В настоящее время цены на топливном рынке сохраняются на высоком уровне. Газовый бенчмарк торгуется на уровне 81 евро/МВтч — на 150% больше, чем год назад. По прогнозу Morgan Stanley, в зависимости от погоды, цена может вырасти до 100 евро/МВт·час.

Кроме того, нефть стоит уже более $100 за баррель. На фоне топливного кризиса бензин за год в ЕС подорожал на 24%, дизель – на 38%, авиационное топливо – более чем на 100%.

Дорогой газ может усилить инфляцию

Исследование Банка Италии показало, что рост цен на газ может оказать большее влияние на инфляцию, чем подорожание нефти. Газовые шоки, по выводам исследователей, сильнее и дольше оказывают влияние на базовую инфляцию.

"Мое внимание сейчас меньше сосредоточено на ценах на нефть и топливо, и больше на ценах на газ и электроэнергию", - сказал представитель ЕЦБ Петер Казимир.

Наиболее высокие цены на энергоносители могут повлиять на авиацию, химическую промышленность, автомобильный сектор и производство стройматериалов.

Правительства европейских стран рассматривают меры по сдерживанию стоимости горючего. В то же время, такие решения могут увеличивать государственные расходы.

Ситуация в Украине

Украина вынуждена увеличить импорт газа после того, как Россия повредила ее газодобывающую инфраструктуру, и уже в марте начала закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к следующему отопительному сезону.

По состоянию на 17 марта подземные хранилища Украины, одни из самых больших в Европе, уже были заполнены почти на 16%. В Минэнерго заявили, что намерены начать отопительный сезон 2026-2027 гг. с запасами газа не менее 13 млрд кубометров — примерно столько же, сколько в предыдущем сезоне.

Напомним, по состоянию на 31 августа 2026 газовые хранилища ЕС были заполнены в среднем на 65%. Для достижения минимальной цели в 75% странам нужно еще более 100 ТВт·ч газа.