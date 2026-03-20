Украина заранее начала накапливать газовые запасы на зиму на фоне потери собственной газодобычи

Украина, вынужденная увеличить импорт газа после того, как Россия повредила ее газодобывающую инфраструктуру, уже начала закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к следующему отопительному сезону.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные европейского AGSI.

В настоящее время Украина ежедневно импортирует в среднем 25-26 млн кубометров газа — преимущественно из Венгрии и Польши.

По данным AGSI, мониторинговой платформы европейских газовых хранилищ, Украина также начала регулярно создавать газовые запасы, закачивая в хранилища примерно 130 гигаватт-часов в день.

По состоянию на 17 марта подземные хранилища Украины, одни из самых больших в Европе, уже были заполнены почти на 16%. Ранее в Минэнерго заявили, что намерены начать отопительный сезон 2026-2027 гг. с запасами газа не менее 13 млрд кубометров — примерно столько же, сколько в предыдущем сезоне.

С начала полномасштабной войны Украина не раскрывала полную информацию об импорте газа. Консалтинговая компания DiXi Group заявила в четверг, что Украина в прошлом году сократила потребление газа на 4% до 21 миллиарда кубических метров, а на население приходилось 36% потребления или 7,6 млрд кубических метров.

По данным консалтинговой компании, в 2025 году промышленность потребила 5 млрд. куб. м газа, производители тепловой энергии – 3,9 млрд куб. м, муниципальные и бюджетные органы потребили 2,5 млрд. куб. м, а потери составили 2 млрд. куб. м. К 2021 году потребление газа в Украине составило 30,3 млрд. куб. м, но в 2022 году оно сократилось до 20,3 млрд. куб. м.

Reuters напоминает, что российские удары вывели из строя около половины украинских мощностей по добыче газа, и Украина, ранее покрывавшая почти все потребности за счет собственного производства, теперь вынуждена импортировать газ.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что Украина намерена начать отопительный сезон 2026-2027 годов с не менее 13 миллиардами кубических метров газа в подземных хранилищах, как и в предыдущем сезоне.