Россияне завели рекордные $13,75 млрд на фондовый рынок РФ и понесли масштабные убытки

Во втором квартале 2026 года приток денежных средств физических лиц на брокерские счета в России достиг рекордных 1,1 трлн рублей (около $13,75 млрд). Этот показатель стал максимальным с начала наблюдений в конце 2021 года и почти вдвое превысил прошлогодний объем 0,6 трлн рублей ($7,5 млрд).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Несмотря на рекордные вливания новых средств, для частных инвесторов период оказался крайне убыточным. Большинство финансовых инструментов показали падение, ведь индекс Мосбиржи потерял 15,4%, индекс полной доходности акций упал на 14%, индекс государственных облигаций просел на 2%, а курс доллара снизился на 4%.

Общая стоимость активов граждан на брокерском обслуживании выросла всего на 2% - до 13,6 трлн рублей ($170 млрд), поэтому совокупный ущерб инвесторов от обесценения бумаг оценивается примерно в 0,8 трлн рублей ($10 млрд).

Падение доли акций и провал ставок на гособлигации

Попытки выкупить подешевевшие акции не дали результата. За квартал граждане приобрели российские акции на 101 млрд рублей ($1,26 млрд), однако из-за негативной переоценки их доля в портфелях физических лиц сократилась с 24% до исторического минимума в 20%.

Значительно больший объем средств – 358 млрд рублей ($4,475 млрд) – россияне направили в облигации, из которых 185 млрд рублей ($2,31 млрд) пришлось на корпоративные бумаги, а 173 млрд рублей ($2,16 млрд) – на государственные и муниципальные. Расчет инвесторов на рост цен долгосрочных ОФЗ не оправдался, поскольку рост бюджетных рисков в РФ привел к скачку долгосрочной доходности и обесцениванию этих бумаг.

Технические дефолты и отток денежных средств по банковским депозитам

Отдельным фактором риска стала волна технических дефолтов по облигациям 29 компаний, в которые частные инвесторы вложили 21 млрд. рублей ($262,5 млн.). В погоне за доходностью граждане покупали бумаги, обеспеченные потребительскими кредитами, более 13% которых регулятор уже причисляет к категории проблемных.

В 2026 году россияне направляют на фондовый рынок больше средств, чем в банковские учреждения. Снижение ставок по банковским вкладам замедлило приток депозитов, изменив структуру сбережений в пользу ценных бумаг, недвижимости и наличных денег.

Напомним, россияне массово выводят средства в кэш, а крупнейшие банки РФ потеряли рекордные 2,4 трлн рублей. В 2026 году банковская система России столкнулась с самым большим с начала полномасштабной войны оттоком наличных денег, который охватил почти все ведущие финансовые учреждения страны.