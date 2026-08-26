Росіяни завели рекордні $13,75 млрд на фондовий ринок РФ та зазнали масштабних збитків

У другому кварталі 2026 року приплив коштів фізичних осіб на брокерські рахунки в Росії досяг рекордних 1,1 трлн рублів (близько $13,75 млрд). Цей показник став максимальним із початку спостережень наприкінці 2021 року та майже вдвічі перевищив торішній обсяг у 0,6 трлн рублів ($7,5 млрд).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Попри рекордні вливання нових коштів, для приватних інвесторів період виявився вкрай збитковим. Більшість фінансових інструментів показали падіння, адже індекс Мосбіржі втратив 15,4%, індекс повної прибутковості акцій упав на 14%, індекс державних облігацій просів на 2%, а курс долара знизився на 4%.

Загальна вартість активів громадян на брокерському обслуговуванні зросла лише на 2% — до 13,6 трлн рублів ($170 млрд), тому сукупні збитки інвесторів від знецінення паперів оцінюють приблизно в 0,8 трлн рублів ($10 млрд).

Падіння частки акцій та провал ставок на держоблігації

Спроби викупити акції, що подешевшали, не дали результату. За квартал громадяни придбали російських акцій на 101 млрд рублів ($1,26 млрд), проте через негативну переоцінку їхня частка в портфелях фізичних осіб скоротилася з 24% до історичного мінімуму у 20%.

Значно більший обсяг коштів — 358 млрд рублів ($4,475 млрд) — росіяни спрямували в облігації, з яких 185 млрд рублів ($2,31 млрд) припало на корпоративні папери, а 173 млрд рублів ($2,16 млрд) — на державні та муніципальні. Розрахунок інвесторів на зростання цін довгострокових ОФЗ не справдився, оскільки зростання бюджетних ризиків у РФ призвело до стрибка довгострокової прибутковості та знецінення цих паперів.

Технічні дефолти та відтік коштів із банківських депозитів

Окремим фактором ризику стала хвиля технічних дефолтів за облігаціями 29 компаній, у які приватні інвестори вклали 21 млрд рублів ($262,5 млн). У гонитві за дохідністю громадяни купували папери, забезпечені споживчими кредитами, понад 13% яких регулятор уже відносить до категорії проблемних.

Загалом у 2026 році росіяни спрямовують на фондовий ринок більше коштів, ніж у банківські установи. Зниження ставок за банківськими вкладами сповільнило приплив депозитів, змінивши структуру заощаджень на користь цінних паперів, нерухомості та готівки.

Нагадаємо, росіяни масово виводять кошти в кеш, а найбільші банки РФ втратили рекордні 2,4 трлн рублів. У 2026 році банківська система Росії зіткнулася з найбільшим від початку повномасштабної війни відтоком готівки, який охопив майже всі провідні фінансові установи країни.