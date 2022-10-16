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Ізраїльський міністр виступив за надання Україні військової допомоги
Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги з огляду на інформацію про ймовірне постачання Іраном росії балістичних ракет.
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Про це у Twitter написав Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай.
"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав Нахман Шай.
Нагадаємо, що Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України.Підписуйтесь на наш Telegram канал