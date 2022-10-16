Ізраїльський міністр виступив за надання Україні військової допомоги

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги з огляду на інформацію про ймовірне постачання Іраном росії балістичних ракет.

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Про це у Twitter написав Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай.

"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав Нахман Шай.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Нагадаємо, що Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України.