Катастрофа "Боинга" МАУ: Иран отказался от переговоров

Иран прекратил переговоры с международной группой, которая была создана после катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран — Киев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Совсем недавно международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с международной группой", — говорится в заявлении.

В группе отметили, что Иран категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с коллективным требованием о возмещении ущерба за катастрофу.

"Международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны", — утверждается в заявлении.

Так как эта страна не собирается возмещать ущерб за свои действия, теперь вопрос будут решать в соответствии с нормами международного права.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, чтим память 176 невинных пассажиров и членов экипажа, погибших в тот трагический день. Мы никогда не забудем эти утраченные жизни и всегда будем солидарны с семьями погибших. В контексте этой ужасной трагедии они заслуживают прозрачности, справедливости, а также ответственности всех виновных", — сказано в заявлении международной группы.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран — Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана (30 человек) и Канады (55 человек). Иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

Власти Ирана заявляли о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших пообещали выплатить по 150 тысяч долларов, но затем отказались обсуждать выплату репараций.