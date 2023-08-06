Южная Корея планирует присоединиться к восстановлению Украины

Южная Корея выразила намерение принять активное участие в восстановлении Украины и решила разрешить тридцати бизнесменам посетить страну для принятия возможных проектов по реконструкции.

Об этом пишет издание Yonhap, ссылаясь на официальных лиц, знакомых по этому вопросу.

Согласно детальным планам, правительство установит ограничение на количество путешествующих бизнесменов до 30 человек, а продолжительность их поездки будет ограничена двумя неделями на одну командировку.

Согласно корейскому законодательству, они будут путешествовать по специальным паспортам, и с этого месяца министерство иностранных дел начало получать заявки от бизнесменов. Если количество заявителей превышает предел, им будет предложено скорректировать время их отъезда, чтобы количество путешественников не превышало квоты.

Издание пишет, учитывая специальные указания, установленные для исключений по поездкам в Украину, ожидается, что многие корейские компании посетят страну, чтобы изучить возможности участия в потенциальных проектах реконструкции. Восстановлением Украины уже заинтересовались строительные и инфраструктурные компании, предприятия коммунального и энергетического секторов.

Сообщается, что Украину планирует посетить и делегация во главе с министром земель Вон Хи Реном для обсуждения проекта по реконструкции с официальными лицами в Киеве. Отдельно Минпром организует собственную делегацию по энергетическим и заводским компаниям, которая планирует посетить Украину в октябре.

Такие усилия ускорились после того, как президент Юн Сук Йоль совершил неожиданный визит в Украину в июле и пообещал предоставить пакет безопасности, гуманитарной помощи и восстановления.