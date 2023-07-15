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Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом (ФОТО)
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в субботу, 15 июля, совершил необъявленный визит в Украину. Он намерен провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщают Yonhap со ссылкой на источники в офисе президента Южной Кореи и пресс-служба Офиса генпрокурора.
Юн Сук Йоль уже посетил место массовых убийств в Буче, а также Ирпень. Перед встречей с президентом Зеленским он планирует возложить венок к памятнику украинским военным.
Визит в Киев стал завершением двухэтапной поездки, в ходе которой Юн Сук Йоль уже посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в последние месяцы Украина и Южная Корея вели публичные переговоры по поставкам Киеву оружия. В мае Сеул получил от Украины список необходимого оружия и изучал его.
Зеленский попросил Южную Корею и Японию передать летальное оружие. При этом он признал, что страны испытывают законодательные и конституционные трудности для этого. В свою очередь Юн Сок Йоль пообещал предоставить Киеву лишь дополнительную нелетальною помощь. В частности, речь шла об оборудовании для разминирования и машинах скорой помощи.