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Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом (ФОТО)

президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, президент Украины Владимир Зеленский
В рамках рабочего визита в Японию в мае Зеленский провел встречу с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Фото: ОП

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в субботу, 15 июля, совершил необъявленный визит в Украину. Он намерен провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. 

Об этом сообщают Yonhap со ссылкой на источники в офисе президента Южной Кореи и пресс-служба Офиса генпрокурора.

Юн Сук Йоль уже посетил место массовых убийств в Буче, а также Ирпень. Перед встречей с президентом Зеленским он планирует возложить венок к памятнику украинским военным.

Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи
Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи
Фото: Офис генпрокурора
Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи
Фото: Офис генпрокурора
Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи
Фото: Офис генпрокурора
Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи
Фото: Офис генпрокурора
Фото 6 — Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом (ФОТО)

Визит в Киев стал завершением двухэтапной поездки, в ходе которой Юн Сук Йоль уже посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом.

Напомним, в последние месяцы Украина и Южная Корея вели публичные переговоры по поставкам Киеву оружия. В мае Сеул получил от Украины список необходимого оружия и изучал его.

Зеленский попросил Южную Корею и Японию передать летальное оружие. При этом он признал, что страны испытывают законодательные и конституционные трудности для этого. В свою очередь Юн Сок Йоль пообещал предоставить Киеву лишь дополнительную нелетальною помощь. В частности, речь шла об оборудовании для разминирования и машинах скорой помощи.

Автор:
Вита Молодан