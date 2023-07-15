Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом (ФОТО)

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в субботу, 15 июля, совершил необъявленный визит в Украину. Он намерен провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают Yonhap со ссылкой на источники в офисе президента Южной Кореи и пресс-служба Офиса генпрокурора.

Юн Сук Йоль уже посетил место массовых убийств в Буче, а также Ирпень. Перед встречей с президентом Зеленским он планирует возложить венок к памятнику украинским военным.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Визит в Киев стал завершением двухэтапной поездки, в ходе которой Юн Сук Йоль уже посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом.

Напомним, в последние месяцы Украина и Южная Корея вели публичные переговоры по поставкам Киеву оружия. В мае Сеул получил от Украины список необходимого оружия и изучал его.

Зеленский попросил Южную Корею и Японию передать летальное оружие. При этом он признал, что страны испытывают законодательные и конституционные трудности для этого. В свою очередь Юн Сок Йоль пообещал предоставить Киеву лишь дополнительную нелетальною помощь. В частности, речь шла об оборудовании для разминирования и машинах скорой помощи.