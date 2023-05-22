В Южной Корее обещают изучить перечень оружия, которое нужно Украине

Южная Корея получила от Украины список необходимого оружия и изучит его. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель, передает "Укринформ".

"Касательно поддержки Украины – в прошлый вторник первая леди Украины была в Корее, у меня также была встреча с президентом Зеленским. Российские войска при отступлении оставили много мин, было много потерь и разрушений. Мы хотим помочь как можно скорее. Также президент Зеленский предоставил список оружия, и мы его просмотрим", – высказался глава Южной Кореи.

Напомним, что Юн Сок Ель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 пообещал предоставить стране дополнительную помощь нелетального характера. В частности, речь шла об оборудовании для разминирования и машинах скорой помощи.

В свою очередь Зеленский попросил Южную Корею и Японию передать летальное оружие. При этом он признал, что страны имеют законодательные и конституционные трудности для этого.