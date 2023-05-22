У Південній Кореї обіцяють вивчити перелік зброї, яка потрібна Україні

Південна Корея отримала від України перелік необхідної зброї і вивчить його. Про це заявив президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, передає "Укрінформ".

"Щодо підтримки України – минулого вівторка перша леді України була в Кореї, я також мав зустріч із президентом Зеленським. Російські війська при відступі залишили багато мін, було багато втрат і руйнувань. Ми хочемо допомогти якомога швидше. Також президент Зеленський надав список зброї, і ми його переглянемо", – висловився очільник Південної Кореї.

Нагадаємо, що Юн Сок Йоль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в рамках саміту G7 пообіцяв надати країні додаткову допомогу нелетального характеру. Зокрема, йшлося про обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Своєю чергою Зеленський попросив Південну Корею та Японію передати летальну зброю. При цьому він визнав, що країни мають законодавчі та конституційні труднощі для цього.