Это не оружие: Зеленский просит Южную Корею предоставить ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к южнокорейскому правительству с просьбой поддержать Украину и предоставить необходимые системы ПВО.

Об этом он рассказал в интервью южнокорейской ежедневной газете Chosun Ilbo.

По словам Зеленского, Украина хорошо понимает, что в Южной Корее есть несколько ограничений по предоставлению другим странам летального оружия. Однако он считает, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем.

"Зенитные комплексы – это сугубо оборонная техника, а не оружие", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что для восстановления Украины очень важно иметь "Небесный Щит". Кроме того, в Южной Корее есть система раннего обнаружения, предупреждающая о российских авиаударах. Эти системы тоже очень нужны Украине.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в интервью Reuters, что Сеулу может быть трудно продолжать оказывать только гуманитарную и финансовую помощь, если Украина столкнется с крупномасштабными атаками на мирных граждан или из-за "ситуации, с которой международное сообщество не может смириться".

В мае Южная Корея получила от Украины перечень необходимого оружия и обещала его изучить.

В рамках саммита G7 во время встречи с Зеленским Юн Сок Йоль пообещал предоставить стране дополнительную помощь не летального характера. Зеленский попросил Южную Корею и Японию передать летальное оружие.