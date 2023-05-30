Це не зброя: Зеленський просить Південну Корею надати ППО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Південної Кореї з проханням підтримати Україну та надати необхідні системи ППО.

Про він розповів в інтерв'ю південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo.

За словами Зеленськаого, Україна добре розуміє, що в Південної Кореї є кілька обмежень щодо надання іншим країнам летальної зброї. Однак він вважає, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту енергосистем.

"Зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що для відбудови України надзвичайно важливо мати "Небесний Щит". Крім того, в Кореї є система раннього виявлення, яка попереджає про російські авіаудари. Ці системи також дуже потрібні Україні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив в інтерв'ю Reuters, що Сеулу може бути важко продовжувати надавати лише гуманітарну та фінансову допомогу, якщо Україна зіткнеться з великомасштабними атаками на мирних громадян, або через "ситуацію, з якою міжнародне співтовариство не може змиритися".

У травні Південна Корея отримала від України перелік необхідної зброї і обіцяла вивчить його.

В рамках саміту G7 під час зустрічі з Зеленським Юн Сок Йоль пообіцяв надати країні додаткову допомогу нелетального характеру. В свою чергу Зеленський попросив Південну Корею та Японію передати летальну зброю.