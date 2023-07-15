Президент Південної Кореї прибув в Україну з неоголошеним візитом, — ЗМІ

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у суботу, 15 липня, здійснив неоголошений візит до України. Він має намір провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в офісі президента Південної Кореї.

Юн Сук Йоль вже відвідав місце масових вбивств у Бучі, а також Ірпінь. Перед зустріччю з президентом Зеленським він планує покласти вінок до пам’ятника українським військовим.

Візит до Києва став завершенням двоетапної поїздки, під час якої Юн Сук Йоль вже відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом.

Нагадаємо, останніми місяцями Україна та Південна Корея вели публічні перемовини щодо поставок Києву зброї. У травні Сеул отримав від України перелік необхідної зброї і вивчав його.

Зеленський попросив Південну Корею та Японію передати летальну зброю. При цьому він визнав, що країни мають законодавчі та конституційні труднощі для цього. Своєю чергою Юн Сок Йоль пообіцяв надати Києву лише додаткову допомогу нелетального характеру. Зокрема, йшлося про обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.