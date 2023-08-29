Південна Корея збільшує фінансову допомогу Україні

Південна Корея у наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів), що у вісім разів більше, ніж цьогоріч.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік пакет фінансової допомоги Україні включає 130 мільярдів вон на відбудову, 260 мільярдів гуманітарної допомоги. Крім того, ще 130 мільярдів буде надано через міжнародні організації.

Також президент Юн Йоль оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних напрямків, включаючи Азійсько-тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд доларів).

Як заявили в Міністерстві економіки і фінансів Південної Кореї, збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти на світові ринки і забезпечити національні інтереси, такі як ланцюжки постачання, і взяти на себе відповідальність як ключового члена міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Південна Корея планує взяти активну участь у відновленні України і вирішила дозволити тридцятьом бізнесменам відвідати країну для ухвалення можливих проектів з реконструкції

Такі зусилля прискорилися після того, як президент Юн Сук Йоль здійснив несподіваний візит до України в липні та пообіцяв надати пакет гуманітарної допомоги.

Зазначимо, Південна Корея має величезні запаси артилерійських снарядів і країна може допомогти Україні, однак боїться реакції Росії та Китаю. У Польщі впевнені, що до угоди про постачання може призвести лише пряме втручання президента США Джо Байдена. Очільник Штатів міг би запевнити Сеул, що його країна запропонує підтримку перед обличчям будь-якої агресивної відповіді з боку КНР чи РФ.

У США заявили, що координуватимуть із Південною Кореєю додаткову підтримку України.

Уряд Південної Кореї ще минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab. Самохідна артилерійська установка виготовлена із використанням південнокорейських компонентів.