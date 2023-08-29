Южная Корея увеличивает финансовую помощь Украине

Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 520 млрд вон (394 млн долларов), что в восемь раз больше, чем в этом году.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год пакет финансовой помощи Украине включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов гуманитарной помощи. Кроме того, еще 130 миллиардов будет предоставлено через международные организации.

Также президент Юн Йоль объявил об увеличении официальной помощи Южной Кореи на развитие стратегических направлений, включая Азиатско-тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд долларов).

Как заявили в Министерстве экономики и финансов Южной Кореи, увеличение зарубежной помощи является частью усилий, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским компаниям выйти на мировые рынки и обеспечить национальные интересы, такие как цепочки поставок, и взять на себя ответственность как ключевого члена международного сообщества.

Напомним, Южная Корея планирует принять активное участие в восстановлении Украины и решила разрешить тридцати бизнесменам посетить страну для принятия возможных проектов по реконструкции.

Такие усилия ускорились после того, как президент Юн Сук Йоль совершил неожиданный визит в Украину в июле и пообещал предоставить пакет гуманитарной помощи.

Отметим, у Южной Кореи есть огромные запасы артиллерийских снарядов и страна может помочь Украине, однако боится реакции России и Китая. В Польше уверены, что к соглашению о поставках может привести только прямое вмешательство президента США Джо Байдена. Глава Штатов мог бы заверить Сеул, что его страна предложит поддержку перед лицом любого агрессивного ответа КНР или РФ.

В США заявили, что будут координироваться с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины.

Правительство Южной Кореи еще в прошлом году одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab. Самоходная артиллерийская установка выполнена с использованием южнокорейских компонентов.