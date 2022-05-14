У КМДА сказали, коли в столиці з'явиться бензин

Київська міська державна адміністрація прогнозує, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з'явиться до кінця травня. Про це на телемарафоні сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, зараз паливом забезпечуються ті структури, які його мають отримувати насамперед, а все інше – це питання ринку.

"Я думаю, тиждень-два все налагодитися. Ми вже забули, що у нас біля міста згоріли всі станції зберігання нафтопродуктів. Крім того, 90% світлих нафтопродуктів у нас завозилося з Білорусі. Це також потрібно міняти, це також логістика. Це час. Я думаю наприкінці місяця не буде проблем із паливом у Києві", —. сказав Поворозник.

Нагадаємо, в Міністерстві економіки заявили, що за різними логістичними маршрутами на український ринок палива надійде 350-360 тисяч тонн палива.

Антимонопольний комітет вважає суперечливими дані, отримані ним протягом останніх двох тижнів щодо ситуації на ринках пального із загальнодоступних джерел, від споживачів та від органів влади, та вирішив розслідувати те, що відбувається.

Зазначимо, що в Офісі президента заявили, що обсяги імпорту палива "вже фактично відповідають" темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках, і громадянам слід "зберігати спокій, щоб ми могли спокійно наситити всі заправки паливом".