На столичных АЗС по-прежнему перебои с поставками топлива. Где в Киеве можно заправиться бензином А-95

В Киеве по состоянию на понедельник 16 мая почти невозможно заправиться бензином "А-95". За наличные его можно купить лишь на нескольких АЗС. Об этом Delo.ua сообщили в колл-центрах крупнейших сетей АЗС

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности на АЗС сети ОККО приобрести бензин за наличные или рассчитавшись банковской картой невозможно. Более того, компания прекратила продажу талонов и топливных карт.

В колл-центре сказали, что в ближайшее время ожидается поставка бензина. Однако "А-95" для обычных водителей есть только на АЗС в селе Великая Александровка, что в Броварском районе Киевской области(более 30 км от столицы).

При этом дизтопливо можно приобрести на 5 столичных АЗС ОККО согласно установленного лимита.

На АЗС сети WOG сообщили, что бензин "М-95" за наличные или с расчетом банковской картой продают всего на одной столичной АЗС(по ул. Семьи Сосниных 17-А) согласно установленному лимиту. Однако установив на смартфон приложение PRIDE можно заправлять авто с лимитом до 100 литров на многих АЗС сети в столице.

В колл-центре сети АЗС Socar рассказали, что ожидают поставки бензина, однако в настоящее время сеть отпускает топливо лишь по талонам и топливным картам.

В АЗС сети "Укрнафта" отметили, что пока не владеют информацией о том как работают их АЗС, однако до последнего времени сеть АЗС заправляла только транспорт критической инфраструктуры.

Напомним, что в Офисе президента 11 мая заявили, что объемы импорта топлива "уже фактически соответствуют" темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, и гражданам следует "сохранять спокойствие, чтобы мы могли спокойно насытить все заправки топливом".

В свою очередь в КГГА говорят, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появиться до конца мая.