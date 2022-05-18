Основные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ: кто на 1 грн, а кто и сразу на 3 грн

Средняя цена на сжиженный газ в украинских сетях АЗС 18 мая выросла по сравнению с предыдущем днем на 1,15 грн/л до 36,39 грн/л. Как передает Enkorr, об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, такой рост обеспечен повышением стоимости литра СУГ в сетях ОККО и "Автотранс" на 1 грн: до 36,99 и 37,98 грн соответсвенно, в сетях WOG, "Авиас" и UPG - на 2 грн: до 37,98 грн, 36,37 грн и 34 грн соответственно.

На станциях "Укргаздобычи" автогаз в среду вырос в цене сразу на 3 грн/л - до 42 грн/л, что является самым высоким уровнем среди мониторящихся "А-95" сетей АЗС.

Самый дешевый автогаз сейчас - на АЗС "Укрнафта", но и там он подорожал на 50 копеек/л до 33,88 грн/л. На аналогичную величину, но до 37,99 грн/л увеличилась стоимость СУГ в сети "БРСМ-Нафта".

На заправках Shell увеличение составило 72 копейки до 39,7 грн за литр топлива. В то же время ряд сетей, включая SOCAR и KLO, стоимость автогаза в этот день не повышал.

Тем временем в Кабинете министров накануне решили "отпустить" цены на бензин и дизельное топливо, приостановив государственное регулирование цены на них. Однако пока по-прежнему наблюдаются проблемы с наличием топлива на АЗС.

Источник фото: ua.depositphotos.com