Основні мережі АЗС підвищили ціни на зріджений газ: хто на 1 грн, а хто й одразу на 3 грн

Середня ціна на скраплений газ в українських мережах АЗС 18 травня зросла порівняно з попереднім днем на 1,15 грн/л до 36,39 грн/л. Як передає Enkorr, про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, таке зростання забезпечене підвищенням вартості літра ЗВГ у мережах ОККО та "Автотранс" на 1 грн: до 36,99 та 37,98 грн відповідно, а у мережах WOG, "Авіас" та UPG - на 2 грн: до 37,98 грн, 36,37 грн та 34 грн відповідно.

На станціях "Укргазвидобування" автогаз у середу виріс у ціні відразу на 3 грн/л - до 42 грн/л, що є найвищим рівнем серед мереж АЗС, що моніторяться "А-95".

Найдешевший автогаз зараз – на АЗС "Укрнафта", але і там він подорожчав на 50 копійок/л до 33,88 грн/л. На аналогічну величину, але до 37,99 грн/л збільшилася вартість ЗВГ у мережі "БРСМ-Нафта".

На заправках Shell збільшення становило 72 копійки - до 39,7 грн за літр палива. У той же час ряд мереж, включаючи SOCAR та KLO, вартість автогазу в цей день не підвищували.

Тим часом у Кабінеті Міністрів напередодні вирішили "відпустити" ціни на бензин та дизельне паливо, призупинивши державне регулювання ціни на них. Однак поки що продовжуються спостерігатися проблеми з наявністю палива на АЗС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com