Ціни на автогаз в Україні підскочили до нового максимуму

Станом на кінець травня середня оптова ціна на автогаз досягла 67 000-75 000 грн/т, тоді як ще на тиждень раніше вартість газу для авто в середньому становила 52 000-70 000 грн/т. Про це свідчить ціновий моніторинг Консалтингової групи А-95, передає enkorr.

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31 травня на аукціоні "Укргазвидобування" автогаз продавали в середньому за ціною в діапазоні 77,200-80,000 грн/т, на попередніх торгах - в діапазоні 73,400-77,000 грн/т. Ціна зберігається високою, незважаючи на те, що, за словами трейдерів, на аукціоні було порівняно мало покупців.

У розрізі регіонів найнижча ціна на скраплений газ зафіксована в західних областях - 68 000-74 000 грн/т, трохи дорожче автогаз коштує в центральних та північних - 70000-74 000 грн/т, у східних - 72 000-74 000 грн/т.

На аукціонах за тиждень газ для авто подорожчав практично у всіх частинах України, окрім східних регіонів.

Середня ціна імпортного енергоносія на кордоні у другій половині травня становила $1 160/т (близько 37 000 грн/т).

"Незважаючи на подвійне збільшення постачання автогазу в країну, дефіцит на ринку залишається, тому і є такий розліт цін у десятки тисяч гривень на тонні", - вважає один із опитаних трейдерів.

На тлі зростання оптових цін на пальне основні мережі АЗС підвищили ціни на скраплений газ. Тим часом у Кабінеті міністрів вирішили "відпустити" ціни на бензин та дизельне паливо, призупинивши державне регулювання ціни на них. Однак поки що, як і раніше, спостерігаються проблеми з наявністю палива на АЗС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com