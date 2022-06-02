"Енергоатом" домовився зі шведською компанією про поставку ядерного палива

"Енергоатом" домовився з компанією Westinghouse Electric Sweden про поставку ядерного палива, необхідного для роботи всіх атомних станцій України.

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Про це повідомив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг у Twitter.

Зазначається, що Westinghouse Electric Company є провідною електротехнічною і ядерноенергетичною компанією світу.

Відтак, Україна стала незалежною від російського ядерного палива.

"Шведська компанія Westinghouse Electric Sweden погодилася сьогодні з "Енергоатомом" постачати ядерне паливо Україні, тому їй більше ніколи не доведеться імпортувати жодного паливного стержня з Росії. Один із мільйонів способів, яким незаконна війна Росії проти України має зворотний ефект", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден заявив, що світ прагне відмовитися від російських енергоресурсів, але зараз Євросоюз може вирішити імпортувати російську нафту, замість введення заборони на купівлю енергоносія, якщо ціна буде нижчою за ринкову.