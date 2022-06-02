Байден считает, что ЕС может вместо эмбарго, покупать российскую нефть по сниженным ценам

Президент США Джозеф Байден заявил, что мир стремится отказаться от российских энергоресурсов, но в настоящее время Евросоюз может решить импортировать российскую нефть, вместо введения запрета на покупку энергоносителя, если цена будет ниже рыночной. Об этом сообщает CNN.

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По словам американского лидера, его европейские коллеги обсуждают такой "альтернативный" вариант, но не назвал конкретные имена политиков ЕС, которые готовы к такому "компромиссу".

"Европа решила еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден.

Такой вариант начали обсуждать на фоне резкого повышения цен на топливо.

Кроме того, Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС. Напомним, что члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.