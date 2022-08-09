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Энергетика
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Украина и Польша работают над увеличением возможности экспорта украинской электроэнергии в 5 раз

Украина и Польша работают над увеличением возможности экспорта украинской электроэнергии в 5 раз

Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” и польский оператор системы передачи электроэнергии PSE S.A. работают над увеличением возможности экспорта украинской электроэнергии в Польшу в 5 раз. Об этом на Facebook сообщает "Укрэнерго". 

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"Укрэнерго" и польский оператор системы передачи PSE S.A. начали возобновление межгосударственной линии электропередачи между Украиной и Польшей. Соответствующее рамочное соглашение подписали глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и президент PSE S.A. Эрик Клоссовски", - сообщает "Укрэнерго".

Согласно сообщению, экспорт в Польшу возобновился через несколько недель после синхронизации энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы и сейчас составляет 215 МВт.

Введение восстановленного интерконнектора в работу в начале следующего года может увеличить физические возможности для экспорта украинской электроэнергии в Польшу еще почти на 1000 МВт.

Напомним, Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза. С 30 июля показатель достиг 250 МВт.

Автор:
Степан Крьока