Населення Землі перевищило 8 млрд, — Countrymeters

Станом на 14 серпня кількість людей на Землі перевищила 8 мільярдів осіб і продовжує зростати. Про це свідчать дані статистичного сервісу Countrymeters.

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Актуальна чисельність людей на планеті складає близько 8,009 млрд осіб, з них чоловіків — 4,041 млрд, жінок — 3,968 млрд. Тобто чоловіків на Землі на 1% більше, ніж жінок — 50,5% проти 49,5% відповідно.

З початку року на планеті народилося 99 мільйонові людей, саме 14 серпня родилося близько півмільйона дітей. При цьому з початку року померло 38,5 млн людей, за останню добу — 149 тисяч.

Найбільше людей живе в таких країнах: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).

Раніше аналітики Організації Об'єднаних Націй прогнозували, що населення Землі досягне позначки 8 млрд осіб лише 15 листопада 2022 року.

У звіті ООН також прогнозує, що населення Землі досягне піку до кінця століття — 2086 року і становитиме трохи більше 10,4 млрд людей.

При цьому очікується, що зростання населення Китаю значно сповільнилося та, як очікується, почне скорочуватися до 2025 року

Джерело фото: ua.depositphotos.com