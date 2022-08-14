Население Земли превысило 8 млрд, — Countrymeters

По состоянию на 14 августа количество людей на Земле превысило 8 миллиардов человек и продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные статистического сервиса Countrymeters.

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Актуальная численность людей на планете составляет около 8,009 млрд человек, из них мужчин – 4,041 млрд, женщин – 3,968 млрд. То есть мужчин на Земле на 1% больше, чем женщин – 50,5% против 49,5% соответственно.

С начала года на планете родилось 99 миллионов человек, именно 14 августа родилось около полумиллиона детей. При этом с начала года умерло 38,5 млн человек, за последние сутки – 149 тысяч.

Больше всего людей живет в таких странах: Китай (1,456 млрд), Индия (1,418 млрд), США (336 млн), Индонезия (281 млн), Пакистан (230 млн), Нигерия (218 млн), Бразилия (216 млн), Бангладеш. (169 млн), Россия (146 млн) и Мексика (132 млн).

Ранее аналитики Организации Объединенных Наций прогнозировали, что население Земли достигнет отметки 8 млрд человек только 15 ноября 2022 года.

В отчете ООН также прогнозирует, что население Земли достигнет пика к концу века — 2086 года и составит немногим более 10,4 млрд человек.

При этом ожидается, что рост населения Китая значительно замедлился и, как ожидается, начнет сокращаться к 2025 году.

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