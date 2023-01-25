Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військових

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8271 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці". Норми документу посилюють кримінальну відповідальність військових.

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Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Згідно з прийнятою редакцією закону, зокрема, судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів:

непокора (ст. 402);

невиконання наказу (ст.403);

погрози або насильство щодо начальника (ст.405);

самовільне залишення військової частини (ст.407);

дезертирство (ст.408);

самовільне залишення поля бою (ст. 429).

Крім того, закон збільшує терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення.

Зауважимо, що закон про посилення відповідальності військових підтримував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Хоча документ зіткнувся з критикою правозахисників, частини суспільства.

Крім того, на сайті Президента України реєстрували петиції щодо накладання вето на закон, яка набрала більше 25 тисяч підписів користувачів. Водночас Зеленський не дав відповідь на цю петицію, її статус все ще зазначений як "на розгляді".