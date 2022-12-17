Зеленський розгляне петицію проти закону про посилення відповідальності за злочини військових

Президент Володимир Зеленський має розглянути електронну петицію з вимогою ветувати закон про посилення відповідальності за злочини, скоєні військовими, яка набрала більше 25 тисяч підписів користувачів.

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Більш того, станом на 18:00 суботи прийом підписів ще не було закрито, і її вже підтримало більше 28,2 тисячі громадян. Автором звернення є громадянка Тетяна Костогризенко, його було лиш два дні тому - 15 грудня.

Ініціаторка вказує, що якщо Зеленський підпишить зазначений закон, командування отримає "безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетенті та спираються на невдалий бойовий менеджмент, що таке трапляється нерідко".

Зокрема, за непокору передбачено від 3 до 10 років ув'язнення, за невиконання наказу - від 3 до 7 років, за погрозу або насильство щодо начальника - від 5 до 10 років, за самовільне залишення частини або місця служби - від 5 до 10 років, за дезертирство - від 5 до 12 років тюрми, за самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю - від 5 до 10 років тюрми.

При цьому закон позбавляє військових можливості отримати умовний термін покарання та звільнитися достроково у разі його застосування. Таким чином, вказує Костогризенко, людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира, не матиме права на м'якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи засудженого та тяжкості правопорушення.

"Цей закон вигідний у першу чергу Росії та Путіну. Можливо, саме російське лобі у Раді зробило так, аби цей закон виглядав саме так - аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшим кількісно ворогом бійців ЗСУ, посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто президента", - припускає авторка. На її думку, варто залишити крімінальне покарання лише за дезертирство.

Зазначимо, що законопроект №8271 Рада прийняла в цілому 13 грудня, за що проголосувало 270 депутатів з усіх фракцій та груп, окрім фракції "Голос". Крім того, 279 голосами Рада також підтримала невідкладне підписання прийнятого закону головою парламенту та негайне направлення їх Зеленському на підпис. Тоді ж було ухвалено скандальний закон про реформу містобудування, що теж спричинило подання петиції проти нього до Зеленського.

Напередодні ж на сайті парламенту було опубліковано позицію з цього приводу депутата від "Слуги народу" Федора Веніславського, який входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та до вересня був представником Зеленського у Конституційному суді.

За його словами, про закон щодо посилення відповідальності за злочини, скоєні військовими, "окремі сили почали розкручувати різноманітні фейки, що перш за все вигідні нашим ворогам". На думку Веніславського, саме вороги намагаються знайти будь-який привід, щоби тлумачити закон на шкоду українським інтересам, авторитету ЗСУ та військового командування.

"І члени нашого, і члени інших комітетів під час виїзду на фронт, на території де ведуться бойові дії, та спілкування з військовими керівниками різних рівнів з’ясували, що є необхідність у посиленні військової дисципліни окремих військовослужбовців, насамперед в умовах бойової обстановки, жорстокої війни, у якій зараз перебуває Україна", - зазначив нардеп.

Він з жалем визнав, що мають місце "поодинокі випадки", коли невиконання наказів або їх саботаж, самовільне залишення військової частини чи місця бойових дій, погрози військовому начальнику негативно впливають на загальну боєздатність військового підрозділу в цілому та на інших військовослужбовців зокрема.

"При цьому нехтування одним чи кількома військовослужбовцями своїми службовими обов’язками чи їх неналежне виконання може поставити під реальну загрозу здоров’я та й життя їх побратимів, а подеколи – й цілого військового підрозділу. Ця ситуація потребувала виправлення", – аргументував парламентарій.

За його словами, була створена робоча група, до якої увійшли представники всіх складових сил безпеки та оборони, які воюють на передньому краї, і з ними було напрацьовано достатньо збалансований варіант законопроєкту.

"У парламенті точилися палкі дискусії. Однак ми мали можливість оцінювати важливість притягнення до відповідальності тих військовослужбовців, які є винятком із правил і становлять загрозу тим військовослужбовцям, котрі добросовісно виконують свої обов’язки, захищають нашу Батьківщину. Переконаний, що ми абсолютно правильно виправили цю ситуацію та передбачили ряд норм, які покращать якість дисципліни на фронті", – сказав політик.

Він також висловив впевненість, що ухвалений документ не вплине негативно на моральний дух війська, який є дуже високим, і "99% усіх військовослужбовців точно жодних негативних наслідків від дії цього закону не відчують".