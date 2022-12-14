Петиція з вимогою ветування ухваленою Радою реформою містобудування набрала необхідну кількість голосів

Верховна Рада 13 грудня підтримала в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування галузі містобудування. Петиція з вимогою його ветувння набрала понад 25 000 голосів у рекордно стислі терміни.

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Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, 13 грудня законопроєкт №5655 у другому читанні підтримали 228 депутатів.

Документ, зокрема, передбачає розширення можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництві. Також з його запровадженням очікується спрощення реєстрації прав на виконання підготовчих і будівельних робіт та перегляд системи містобудівного контролю.

Крім того, документ запроваджує поняття уповноважених осіб із містобудівного контролю, які підлягають реєстрації та страхуванню. Також замовник будівництва зможе самостійно обрати орган містобудівного контролю.

Згідно законопроєкту, органи місцевого самоврядування матимуть функції нагляду за самовільним будівництвом.

Головною авторкою законопроєкту є Олена Шуляк (“Слуга народу”).

Петиція, у якій вимагають накласти вето на законопроєкт про реформу містобудування, вже набрала 28 287 голосів. Її зареєстрували 12 грудня.

Автор петиції Владислав Проценко зазначив, що законопроект N5655 призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками.

"Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництв та документації за цим проєктом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується", - йдеться у тексті петиції.

Після того, як петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів, її має розглянути та відреагувати на неї президент України Володимир Зеленський.

“13 грудня після 18:00 нардепи підтримали реформу без обговорення і врахування зауважень різних сторін. Це суперечить позиції громадських організацій, ЗМІ, Асоціації міст України, які підписали спільну заяву. Петиція набрала голоси по суті одразу після голосування. Саме так блискавично суспільство відреагувало на нівелювання ключових правил демократії та парламентаризму. Вимагаємо у президента не підписувати законопроєкт і відправити його на доопрацювання. Не можна проводити відбудову України без участі громадян, ігноруючи публічні обговорення проєкту в комітеті. Не може бути так, щоб забудовникам було все, а громадянам нічого”, — наголосила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Зазначимо, раніше авторка законопроєкту Олена Шуляк зазначала, що законопроект №5655, який запустить реформу в будівельній галузі, дозволить реалізувати відбудову України після перемоги з урахуванням кращого міжнародного досвіду та без корупційних ризиків.

Крім того, члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки підтримали законопроект №5655 про реформу містобудування, а також закликали парламент ухвалити його у другому читанні якнайшвидше.