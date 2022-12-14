Петиция с требованием ветирования принятой Радой реформой градостроительства набрала необходимое количество голосов

Верховная Рада 13 декабря поддержала в целом законопроект №5655 по реформированию отрасли градостроительства. Петиция с требованием его ветирования набрала более 25 000 голосов в рекордно сжатые сроки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, 13 декабря законопроект №5655 во втором чтении поддержали 228 депутатов.

Документ, в частности, предусматривает расширение возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Также с его введением ожидается упрощение регистрации прав на выполнение подготовительных и строительных работ и пересмотр системы градостроительного контроля.

Кроме того, документ вводит понятие уполномоченных лиц по градостроительному контролю, подлежащих регистрации и страхованию. Также заказчик строительства сможет самостоятельно выбрать орган градостроительного контроля.

Согласно законопроекту, органы местного самоуправления будут иметь функции надзора за самовольным строительством.

Главным автором законопроекта является Елена Шуляк ("Слуга народа").

Петиция, в которой требуют ветировать законопроект о реформе градостроительства, уже набрала 28 287 голосов. Ее зарегистрировали 12 декабря.

Автор петиции Владислав Проценко отметил, что законопроект N5655 приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками.

"Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления. Проверки строек и документации по этому проекту могут быть осуществлены частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается", – говорится в тексте петиции.

После того, как петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть и отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

“13 декабря после 18:00 нардепы поддержали реформу без обсуждения и учета замечаний разных сторон. Это противоречит позиции общественных организаций, СМИ, Ассоциации городов Украины, подписавших совместное заявление. Петиция набрала голоса по существу сразу после голосования. Именно так молниеносно общество отреагировало на нивелирование ключевых правил демократии и парламентаризма. Требуем у президента не подписывать законопроект и отправить его на доработку. Нельзя проводить восстановление Украины без участия граждан, игнорируя публичные обсуждения проекта в комитете. Не может быть так, чтобы застройщикам было все, а гражданам ничего”, — подчеркнула лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.

Отметим, ранее автор законопроекта Елена Шуляк отмечала, что законопроект №5655, который запустит реформу в строительной отрасли, позволит реализовать восстановление Украины после победы с учетом лучшего международного опыта и без коррупционных рисков.

Кроме того, члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики, поддержали законопроект №5655 о реформе градостроительства, а также призвали парламент принять его во втором чтении как можно быстрее.