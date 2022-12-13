Города испугались ответственности - что стоит за критикой градостроительной реформы со стороны представителей местного самоуправления

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В Верховной раде на этой неделе должен быть принят проект закона 5655 о реформе градостроительства. Документ горячо обсуждают последние несколько недель, ведь он кардинально меняет правила игры на рынке. По словам авторов, процессы станут прозрачнее, а коррупциогенных факторов станет меньше. Одними из самых крупных критиков законопроекта являются местные органы власти. Консолидированно их позицию представляет Ассоциация городов Украины во главе с городским головой Киева Виталием Кличко. Они видят в документе ограничение собственных прав. Впрочем, при более тщательном анализе выглядит, что речь идет о страхе ответственности и нежелании избавляться от коррупционных кормушек.

Больше полномочий городам

Проект закона 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" рассматривается в Верховной раде с осени прошлого года. Изменения в отрасли давно перезрели: по разным оценкам, до трети стоимости жилья на первичном рынке могут составлять неофициальные платежи. Основная причина существования схем – сложные запутанные процедуры и слишком много «человеческого фактора», когда от подписей чиновников разных уровней зависит почти каждое движение застройщика – от этапа разрешений до ввода объекта в эксплуатацию. Градостроительная реформа призвана упростить процедуры, перевести их максимальное количество в автоматизированный, электронный вид и таким образом снизить коррупционные риски.

Одним из направлений реформирования стало расширение полномочий местного самоуправления в части контроля незаконной застройки. Точнее, вместо добровольного мониторинга самовольных строек, который и сейчас прописан в законе (но без соответствующих механизмов контроля), местные власти будут в обязательном порядке обязаны осуществлять такой мониторинг. Кроме самочинных строений, постоянно под наблюдением должны находиться объекты с высоким уровнем риска, а также те, в отношении которых поступают жалобы от физических и юридических лиц. Если коротко, это не позволит больше закрывать глаза на коррупционные схемы со строительством без документов, на ненадлежащих участках, с превышением этажности и т.д. – и с последующим вводом таких зданий в эксплуатацию в режиме "вроде ничего не произошло".

"Изменяются инструменты для мониторинга - они становятся цифровыми и прозрачными. Поскольку вся необходимая информация содержится в Единой электронной системе в сфере строительства (ЕЭССБ), проверить законность строительства уполномоченным органам будет очень просто. Также через е-систему будут фиксироваться шаги всех участников строительного процесса. Все стороны, в частности исполнительные органы местных советов, будут иметь электронные кабинеты в е-системе и будут оставлять электронные подписи под решениями и документами", - написала об этих нормах законопроекта его автор Елена Шуляк в колонке для «Экономической правды».

У местных советов появится новый инструмент противодействия незаконной застройке: если объект отвечает формальным прозрачным и исчерпывающим критериям самовольного строительства, его можно будет сносить предписанием местных органов власти – без решения суда.

Это еще один инструмент для уменьшения коррупционных рисков. Ведь часто именно из-за долгих судебных проволочек застройщики могли годами "петлять" от сноса – и в результате договоренностей вводили в эксплуатацию объекты, которые изначально не отвечали критериям законности. Среди прочего предполагается также убрать «человеческий фактор» на этапе выдачи разрешений – теперь это будет происходить автоматически через электронную систему, без чиновников и взяток. Также разрушается монополия местных властей на принятие решений о вводе в объекте эксплуатации (такое решение могут принимать уполномоченные лица по градостроительному контролю).

"Увеличение полномочий местной власти является логичным и последовательным шагом, в том числе и в контексте децентрализации. Возможно, такие изменения понравятся не всем представителям местной власти, ведь они увеличивают поле их юридической и политической ответственности. Для должностных лиц предусмотрены санкции за невыполнение своих обязанностей". в то же время, эти изменения будут работать в пользу жителей общин. У них появится возможность выбирать на местных выборах тех представителей, которые лучше смогут реализовать свои полномочия в сфере градостроительства", - считает он. Кобчик.

Схемы не хотят ломаться

Впрочем, подобные изменения не понравились представителям местного самоуправления. В течение нескольких последних недель Ассоциация городов Украины, возглавляемая Киевским городским головой Виталием Кличко, последовательно критикует законопроект 5655. Мэры считают, что мониторинг, к которому их обязывает документ, недостаточен для реального контроля за незаконным строительством и сведется только к "наблюдению".

Также, по их мнению, законопроект "создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления". Кроме того, городские головы увидели, что в проекте закона «вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета; нарушаются права владельцев земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет; ликвидируется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные стройки».

Впрочем, эти аргументы выглядят несколько привлеченными и пытающимися защитить нынешний "статус кво" и монополию местных властей на «последнее слово» на строительном рынке. По словам авторов законопроекта, механизмы, предусмотренные в законопроекте, позволяют производить мониторинг застроек в упрощенном автоматическом режиме на основе прозрачных критериев. Конечно, городским чиновникам хочется самостоятельно определять, какая застройка сегодня более «незаконна», а на которую можно «закрыть глаза». Если же в системе будут зафиксированы все действия, в том числе подписи и согласования на явно незаконное строительство (без надлежащих документов или в ненадлежащем участке) – такой чиновник получит реальное наказание. И этого тоже никто не желает.

Аргумент о компенсации из бюджета незаконных строений не выдерживает критики, ведь фактически это и есть один из стимулов для местных властей не допускать самовольной застройки на самых первых этапах. Так же и отсутствие ответственности за незаконное устройство для застройщика среди аргументов выглядит странно: разве снос нелегального дома и невозможность продолжать проект не являются видом такой ответственности?

Что касается упреков об отсутствии общественного контроля, то и здесь в законопроекте есть четкий ответ: такой механизм предусмотрен, а кроме традиционных общественных слушаний по комплексным планам, генеральным планам и детальным планам территорий, будет предусмотрен также доступный для общественности публичный модуль аналитики с данными о градостроительной. документацию и застройку.

Похоже, что городские головы открыто выступают именно против прозрачности и увеличения их ответственности за незаконные проекты, теневые схемы и коррупционные договоренности с застройщиками. В случае принятия законопроекта 5655 в этом виде, им придется продемонстрировать больше гибкости в новых условиях, и не факт, что все с этим справятся. Впрочем, это не должно препятствовать изменениям в одной из наиболее тенизированных и коррумпированных отраслей, особенно когда от прозрачности и скорости принятия решений в ней будет зависеть эффективность будущего послевоенного восстановления страны.