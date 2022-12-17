Зеленский рассмотрит петицию против закона об усилении ответственности за преступления военных

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть электронную петицию с требованием ветировать закон об усилении ответственности за преступления, совершенные военными, набравшую более 25 тысяч подписей пользователей.

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Более того, по состоянию на 18:00 субботы прием подписей еще не был закрыт, и ее уже поддержало более 28,2 тысячи граждан. Автором обращения является гражданка Татьяна Костогрызенко, оно было подано всего два дня назад – 15 декабря.

Инициатор указывает, что если Зеленский подпишет указанный закон, командование получит "беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентны и опираются на неудачный боевой менеджмент, что случается нередко".

В частности, за неповиновение предусмотрено от 3 до 10 лет заключения, за неисполнение приказа – от 3 до 7 лет, за угрозу или насилие в отношении начальника – от 5 до 10 лет, за самовольное оставление части или места службы – от 5 до 10 лет, за дезертирство – от 5 до 12 лет тюрьмы, за самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием – от 5 до 10 лет тюрьмы.

При этом закон лишает военных возможности получить условный срок наказания и досрочно освободиться в случае его применения. Таким образом, указывает Костогрызенко, человек, даже в небоевой обстановке не выполнивший приказ командира, не будет иметь права на более мягкое отношение к нему и на освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком независимо от обстоятельств дела, личности осужденного и тяжести правонарушения.

"Этот закон выгоден в первую очередь России и Путину. Возможно, именно российское лобби в Раде сделало так, чтобы этот закон выглядел именно так - чтобы деморализовать и так истощенных годовой войной с количественным более многочисленным врагом бойцов ВСУ, посеять у них недоверие к Верховной Раде и лично президенту", - предполагает автор. По ее мнению, следует оставить уголовное наказание лишь за дезертирство.

Отметим, что законопроект №8271 Рада приняла в целом 13 декабря, за что проголосовало 270 депутатов из всех фракций и групп, кроме фракции "Голос". Кроме того, 279 голосами Рада также поддержала безотлагательное подписание принятого закона председателем парламента и немедленное его направление Зеленскому на подпись. Тогда же был принят скандальный закон о реформе градостроительства, что также повлекло за собой подачу петиции против него к Зеленскому.

Накануне же на сайте парламента была опубликована позиция по этому поводу депутата от "Слуги народа" Федора Вениславского, который входит в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и до сентября был представителем Зеленского в Конституционном суде.

По его словам, по закону об усилении ответственности за преступления, совершенные военными, "отдельные силы начали раскручивать разнообразные фейки, прежде всего выгодные нашим врагам". По мнению Вениславского, именно враги пытаются найти любой повод, чтобы толковать закон в ущерб украинским интересам, авторитету ВСУ и военному командованию.

"И члены нашего, и члены других комитетов во время выезда на фронт, на территории где ведутся боевые действия, и общения с военными руководителями разных уровней выяснили, что есть необходимость в усилении военной дисциплины отдельных военнослужащих, прежде всего в условиях боевой обстановки, жестокой войны, в которой сейчас находится Украина", - отметил нардеп.

Он с сожалением признал, что имеют место "единичные случаи", когда невыполнение приказов или их саботаж, самовольное оставление воинской части или места боевых действий, угрозы военному начальнику негативно влияют на общую боеспособность военного подразделения в целом и других военнослужащих в частности.

"При этом пренебрежение одним или несколькими военнослужащими своими служебными обязанностями или их ненадлежащее исполнение может поставить под реальную угрозу здоровье и жизнь их побратимов, а иногда – и целого военного подразделения. Эта ситуация нуждалась в исправлении", – аргументировал парламентарий.

По его словам, была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех составляющих сил безопасности и обороны, воюющих на передовой, и с ними был наработан достаточно сбалансированный вариант законопроекта.

"В парламенте шли жаркие дискуссии. Однако мы имели возможность оценивать важность привлечения к ответственности тех военнослужащих, которые являются исключением из правил и представляют угрозу тем военнослужащим, которые добросовестно выполняют свои обязанности, защищают нашу Родину. Убежден, что мы совершенно правильно исправили эту ситуацию и предусмотрели ряд норм, которые улучшат качество дисциплины на фронте", – сказал политик.

Он также выразил уверенность, что принятый документ не повлияет негативно на очень высокий моральный дух войска, и "99% всех военнослужащих точно никаких негативных последствий от действия этого закона не ощутят".