Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Нормы документа ужесточают уголовную ответственность военных.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Согласно принятой редакции закона, в частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений:

неповиновение (ст. 402);

неисполнение приказа (ст.403);

угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405) самовольного ухода из воинской части (ст.407);

дезертирство (ст.408);

самовольное оставление поля боя (ст. 429).

Кроме того, закон увеличивает сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения.

Отметим, что закон об ужесточении ответственности военных поддерживал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Хотя документ столкнулся с критикой правозащитников, части общества.

Кроме того, на сайте Президента Украины регистрировали петиции по наложению вето на закон, набравший более 25 тысяч подписей пользователей. В то же время Зеленский не дал ответа на эту петицию, ее статус все еще указан как "на рассмотрении".