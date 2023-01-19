Суд в Николаеве дал девять лет тюрьмы военному, застрелившему нарушителя комендантского часа

Корабельный районный суд Николаева 13 января признал военного виновным в убийстве задержанного 3 марта 2022 года нарушителя комендантского часа, назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на днях в Едином госреестре судебных решений.

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Согласно данным следствия, описанным в приговоре, в тот день около 23:00 был задержан и доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Корабельном районе города нарушитель комендантского часа.

В это время там на командировочной службе находился обвиняемый - уроженец Путивля Сумской области, являющийся участником боевых действий. Согласно приказу начальника указанного центра, он осуществлял усиление охраны и обороны объекта.

Отмечаеnся, что в дальнейшем задержанного решили перевести в здание дома культуры "Корабельный" на Богоявленском проспекте, 328 до окончания комендантского часа.

Для сопровождения мужчины прибыли двое вооруженных военных, которые должны были довести его до ДК и передать дежурному, но обвиняемый решил сопроводить их лично, взяв с собой выданное огнестрельное оружие - автомат Калашникова калибра 5,45 мм, снаряженный боевыми патронами.

Во время следования обвиняемый начал высказывать личные претензии относительно пребывания задержанного в ночное время в городе и нарушения комендантского часа, из-за чего у них возник словесный конфликт.

При этом обвиняемый, находясь у светофора на перекрестке Богоявленского проспекта с Новостроительной улицей около 23:45, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на лишение жизни задержанного, держа в руках АК-74, произвел два выстрела в область головы, а также туловище (плечевого сустава), нанеся тому два сквозных ранения, от чего тот скончался на месте.

Допрошенный на суде обвиняемый свою вину отрицал и показал суду, что предложил конвою пойти с потерпевшим, поскольку был более опытным. По словам подсудимого, когда они вместе выходили из военкомата, кто-то сказал, что нужно забрать вещи задержанного: один из свидетелей вернулся, а другой остался на улице, отстав.

Он заявил, что находился тогда в напряженном состоянии и расспрашивал потерпевшего, кто он такой, откуда и является ли он диверсантом, поскольку по имеющейся у него информации, в Николаев в этот день проникла группа диверсантов.

По словам обвиняемого, он хотел оглянуться, чтобы посмотреть, где находятся конвоиры, и момент поворота якобы получил удар в область левого глаза, очевидно со стороны задержанного, руки которого были связаны, после чего последний, судя по звукам его обуви в темноте, начал двигаться.

Подсудимый заявил, что приказал тому стоять, но мужчина не остановился, после чего, действуя "на автомате", обвиняемый выстрелил два раза в направлении звуков, якобы не видя убегающего задержанного или даже его силуэта.

Отмечается, что уже 4 марта этот же суд взял фигуранта под стражу и в дальнейшем неоднократно продлевал эту меру пресечения. Также оказалось, что убитый был инвалидом третьей группы, впрочем, подсудимый об этом не знал, поэтому это не стало отягчающим обстоятельством.

На заседании же по сути дела суд, проанализировав исследованные доказательства (автомат, одежду обвиняемого и потерпевшего, стреляные гильзы и пули) и показания свидетелей, а также матери убитого, признал вину обвиняемого доказанной. Кроме лишения свободы, его обязали заплатить 8,2 тысячи гривен судебных расходов за проведение экспертизы.

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