СБУ застрелила участника гомельских переговоров с Россией – СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) якобы застрелила при задержании участника переговорной группы на первой гомельской встрече Дениса Киреева.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает “Обозреватель”. По информации издания, Киреева подозревали в государственной измене.

При этом в Офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров.

В частности, его имя не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео его видно за столом рядом с представителями Киева.

Информацию о ликвидации Киреева в своем Telegram-канале подтвердил народный депутат Украины Александр Дубинский.

По его словам, Киреев является человеком братьев Клюевых (Андрей и Сергей Клюевы, экс-нардепы от Партии регионов – Delo.ua).

Дубинский отметил, что в период с 2006 по 2008 годы Денис Киреев работал в "СКМ Финанс", где занимал должность генерального директора.

"Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом Наблюдательного совета Укрэксимбанка", – написал Дубинский.

В октябре 2010 года Киреев стал первым заместителем главы правления Ощадбанка.

В "Украинской правде" отмечают, что СБУ имела доказательства государственной измены Киреева, в частности, у спецслужбы есть записи его телефонных переговоров.

В Telegram-канале интернет-издания "Страна" сообщается, что Киреев был застрелен около Печерского суда.

По данным "5 канала", еще в июле 2020-го в Украине было открыто уголовное производство касательно вероятной работы банкира на российские спецслужбы.

СМИ сообщали, что Киреев якобы несколько раз в год ездил в РФ. Там он, вероятно, общался с кураторами.

Напомним, Общественная организация "Неизвестный патриот" зарегистрировала в Службе безопасности Украины заявление о совершении преступления Денисом Киреевым – бывшим членом наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка (2006-2012 годы) и экс-первым заместителем председателя правления Ощадбанка.